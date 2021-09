Dinkelscherben

Verkehrsexperiment: Wie kann die Kreuzung in der Ortsmitte entschärft werden?

Diese Kreuzung in Dinkelscherben gilt als unübersichtlich. Besonders Radfahrer werden leicht übersehen, sagen Experten.

Plus Die Kreuzung in der Dinkelscherber Ortsmitte wurde genau untersucht. Nun stellt sich die Frage: Soll sich etwas ändern oder bleibt alles beim Alten?

Von Philipp Kinne

Dinkelscherben will fahrradfreundlicher werden. Das ist das erklärte Ziel des Gemeinderats. Nur, wie soll das konkret geschehen? In den vergangenen sechs Monaten wagte die Gemeinde ein Verkehrsexperiment. Die Kreuzung in der Ortsmitte wurde mittels Schildern und Bauzäunen verändert. Die Hoffnung: mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Nun zieht die Gemeinde Bilanz.

