Zwölf Feuerwehrkräfte nach Unfall in Dinkelscherben im Einsatz

Eine Skoda-Fahrerin nimmt einer Frau an der Kreuzung die Vorfahrt. Die Wucht des Zusammenstoßes ist so groß, dass noch ein weiterer Wagen beschädigt wird.

Einen spektakulären Unfall hat es am Dienstag in Dinkelscherben gegeben. Die Bilanz: drei beschädigte Autos, eine leicht verletzte Frau und ein beträchtlicher Sachschaden.

Um 9.40 Uhr fuhr laut Polizei eine 36-jährige Skoda-Fahrerin in der Burggasse in Dinkelscherben und wollte an der Kreuzung Marktstraße/Augsburger Straße geradeaus weiter in die Bahnhofstraße fahren. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah sie eine von rechts in der Marktstraße kommende 39-jährige Hyundai-Fahrerin, die Vorfahrt hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge noch gegen einen in der Bahnhofstraße verkehrsbedingt stehenden VW Golf-geschleudert. Die Hyundai-Fahrerin verletzte sich leicht und konnte von Rettungssanitäter vor Ort ambulant versorgt werden. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von 15.000 Euro. Mit zwölf Kräften war die Feuerwehr Dinkelscherben zur Verkehrsregelung und Fahrbahnreinigung im Einsatz. (thia)