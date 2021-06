Spektakuläre Szenen in Emersacker: 74-Jährige verwechselt Gas und Bremse

Von spektakulären Szenen bei einem Unfall berichtet die Polizei aus Emersacker. Dort hatte eine 74-jährige Fahrerin Bremse und Gas verwechselt.

Zu einem spektakulären Unfall kam es am Freitag gegen 16 Uhr in der Straße "Am alten Sportplatz" in Emersacker. Eine 74-jährige Autofahrerin wollte dort eine Bekannte besuchen. Als sie diese auf der Straße sah, wollte sie anhalten, verwechselte dabei aber das Gas- mit dem Bremspedal. In der Folge beschleunigte sie mit ihrem Hybrid-Auto für etwa 20 Meter stark, konnte vor Schreck nicht mehr bremsen und fuhr zuerst gegen das Vordach eines Hauses und anschließend in die im Hof befindliche Doppelgarage.

Sowohl das Vordach des Hauses als auch die Garage wurden dadurch so stark beschädigt, dass sie durch die Feuerwehr Emersacker, die mit 17 Kräften vor Ort war, gegen ein Einstürzen gesichert werden mussten. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 45.000 Euro. Die 74-jährige Frau blieb unverletzt. (jah)

