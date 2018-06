vor 34 Min.

Erinnerung an die Weldenbahn: eine Fahrt im Mondschein

Die Enkel von Helmut Daubermann wollten unbedingt mal mit der Weldenbahn fahren. Der Ausflug sei kurz, aber einzigartig gewesen, erinnert sich der Neusässer.

Die Weldenbahn ist am 21. Januar 1986 das letzte Mal gefahren. Die Ortsgruppe Welden des Bundes Naturschutz hat jetzt eine Reaktivierung der Schienenverbindung gefordert. Viele Menschen aus der Region haben Erinnerungen an das Bähnle. Helmut Daubermann aus Neusäß erzählt, wie er mit seiner Familie noch kurz vor der Einstellung auf der Weldenbahn gefahren ist – und dabei so manchen überrascht hat:

„Es war Anfang Januar 1986. Meine Tochter Sonja war mit ihren beiden Kindern Rebecca, sechs Jahre, und Maximilian, fünf Jahre, auf Besuch. Sie wohnt in der Nähe von Gießen. Man sprach in der Familie immer wieder davon, dass die Weldenbahn eingestellt werden sollte. Meine beiden Enkel sagten mir immer wieder, dass sie noch nie mit dem Zug gefahren sind. Da versprach ich ihnen: Wir fahren mit dem Zug.

Ich wohnte damals in Ottmarshausen und erkundigte mich über den Fahrplan der Weldenbahn. Der sah für mich nicht gut aus. Da ich den ganzen Tag im Dienst war, kam eigentlich nur der Abendzug infrage – wenn man mit diesem Zug nach Welden fährt, kommt man aber nicht mehr zurück, denn der Retourzug fuhr erst am kommenden Morgen von Welden nach Augsburg.

So gab es also für mich nur eine Chance: Ich laufe mit den Kindern von Ottmarshausen nach Westheim, fahre dann von Westheim nach Hammel, und von dort laufen wir dann wieder nach Ottmarshausen. Den Kindern sagte ich, dass das Zugfahren sehr kurz sein wird, doch immerhin: Wir machen miteinander eine abendliche Zugfahrt!

Die Kinder waren enttäuscht: Der Zug hatte gar keine Lokomotive

Dann war es endlich so weit. Wir zogen uns warm an und machten uns auf den Weg von Ottmarshausen zum Bahnhof von Westheim. Es war schon dunkel, sternenklar und der Vollmond versilberte das Schmuttertal in eine stille, wunderschöne Gegend. Es schien so, als ob der Mond uns nach Westheim begleitete. Auf halben Weg kam uns eine Frau mit Kinderwagen und zwei Kindern entgegen. Wir kannten die Familie nicht, grüßten uns flüchtig und zogen weiter.

Am Westheimer Bahnhof angekommen, kam nach einigen Minuten der „Zug“. Wir waren alle etwas enttäuscht, denn der Zug hatte keine Lokomotive mit angehängten Personenwagen. Es war ein Schienenbus oder auch ein Triebwagen, so nannte man ihn im Volksmund. Nachdem wir eingestiegen waren – der Zug war nur spärlich besetzt – fanden die Kinder schnell einen Fensterplatz. Die Pfeife ertönte und der Zug setzte sich in Bewegung. Nachdem wir die Einzigen waren, die eingestiegen waren, kam der Schaffner gleich zu mir und staunte, als ich ihm sagte, wir fahren nur nach Hammel. Er überlegte, seine kleine Gebührenmaschine druckte die Fahrkarte, und ich hörte schon die Bremsen – wir waren in Hammel.

Nachdem wir ausgestiegen waren, warteten wir noch, bis der Zug weiterfuhr, und machten uns dann auf den Weg durch Ottmarshausen. Doch, was sahen wir im Lichtglanz des Mondes? Die Frau mit dem Kinderwagen und die beiden Kindern kamen uns nun wieder entgegen. Als wir ihnen gegenüberstanden, sagte die Frau: „Wie gibt es denn so was, habt ihr denn Flügel, oder wo kommt ihr denn jetzt her? Wir sind uns doch schon einmal begegnet.“ Die Überraschung war ihr ins Gesicht geschrieben. Und ich sagte ihr: „Wir haben keine Flügel – die Weldenbahn macht’s möglich!“ Das war also jetzt vor 32 Jahren. Rebecca ist mittlerweile 38 Jahre alt und wohnt in Perth in Australien, Maximilian ist 37 Jahre alt und lebt in Hildesheim.“

Haben Sie noch Erinnerungen an die Weldenbahn?

Schicken Sie am besten eine E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder einen Brief an Redaktion Landbote, Bahnhofstraße 8-10, 86368 Gersthofen. (AL)

Themen Folgen