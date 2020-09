10:39 Uhr

Fahrradkette bringt Radler in Neusäß zu Fall

Zwei leicht Verletzte verzeichnet die Polizei nach Stürzen in Neusäß. Die Ursachen für die Unfälle sind nicht alltäglich.

Am Mittwoch gegen 20.40 Uhr fuhr ein 86-jähriger Mann mit seinem Krankenfahrstuhl auf der Ulmer Straße in Steppach. Nach Angaben der Polizei stieß er versehentlich gegen den Fuß eines mobilen Verkehrszeichens. Hierbei stürzte er und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg gebracht.

Zuvor hatte um 17.30 Uhr ein 22-jähriger Radfahrer, der auf dem Radweg entlang der Ulmer Straße bei Vogelsang unterwegs, einen Unfall. An seinem Fahrrad sprang plötzlich die Kette vom Zahnrad und brachte den Radler zu Fall. Auch er musste zur Behandlung seiner Verletzungen in die Uniklinik gebracht werden. (AZ)

