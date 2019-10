00:35 Uhr

Freie Wähler schicken Tobias Kunz ins Rennen

In Nordendorf stellte der Kandidat seine Themen vor

Mit 100 Prozent aller Stimmen haben die Freien Wähler in Nordendorf den Gemeinderat und Jugendbeauftragten Tobias Kunz zum Bürgermeisterkandidaten nominiert. 73 Bürger sowie über 20 Gäste aus der Region zur Nominierungsversammlung in die Landkäserei Reißler gekommen. Außerdem wurden 28 Kandidaten für den Gemeinderat aufgestellt.

Der 31-jährige Tobias Kunz stellte an dem Abend seine programmatischen Schwerpunkte vor: den Hochwasserschutz, die Schaffung von innerörtlichem Wohnraum für Senioren und junge Familien sowie die Sicherung der Ärzteversorgung.

Für letztere will Kunz mit der Gründung eines kommunalen Unternehmens – zum Beispiel einer Bürgergenossenschaft – die Grundlage dafür schaffen, die Liegenschaft und den Praxisbetrieb übernehmen und einen für junge Ärzte attraktiven Arbeitsplatz schaffen zu können. Auch Baugrundstücke will er für Ärzte reservieren, die sich in Nordendorf neu ansiedeln wollen. Kunz will auch Wohnraum für Senioren und junge Familien schaffen. Denn: Nur nach außen zu erweitern geht laut Kunz langfristig nicht. „Wir haben aber am Sportplatz einen Spielplatz im Eigentum der Gemeinde, der mit rund 3300 m² sehr groß ist. Neben dem Sportplatz haben wir eine gemeindeeigene leere Fläche mit ca. 1000 m², auf der früher das Sportheim stand. Wenn wir den großen Spielplatz auf die Fläche des alten Sportheims an der Herdenstraße modernisiert umsiedeln, erhalten wir freie, gemeindeeigene Flächen von rund 3300 m².“ Hier möchte Kunz, dass die Gemeinde gemeinsam mit Bauträgern Wohnungsbau realisiert, in dem vor allem altersgerechte, idyllische, barrierefreie Wohnungen Platz finden, der aber auch jungen Familien Wohnraum schafft.

Tobias Kunz wisse, dass auch weitere Herausforderungen anstehen, die die Nordendorfer und Blankenburger beschäftigt: „Themen wie die Barrierefreiheit, der Umweltschutz oder solide Finanzen sollten bei jedem Projekt eine Rolle spielen.“ (AL)

