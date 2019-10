vor 19 Min.

Für Helmut Micklitz hat sich ein Traum erfüllt

Helmut Micklitz ist seit Schuljahresbeginn der neue Leiter der Pestalozzischule in Gersthofen. Der 55-Jährige ist damit an seine Lieblingsschule zurückgekehrt.

Vor 18 Jahren unterrichtete er als „Mobile Reserve“ an der Gersthofer Pestalozzischule und verliebte sich in das historische Gebäude.

Von Gerald Lindner

Neuer Chef für die Gersthofer Pestalozzischule: Zum Schuljahresbeginn hat Helmut Micklitz dort die Schulleitung übernommen. Er kennt sie schon seit vielen Jahren. Noch im laufenden Unterrichtsjahr hat er einiges vor.

„Ich habe schon im Jahr 2000/2001 als Mobile Reserve hier unterrichtet. Schon damals war es die schönste Schule, die ich kenne.“ In der Tat wurde das Jugendstilgebäude vor Jahren liebevoll und originalgetreu renoviert. „Ich haben mit vorgenommen, die Chance zu ergreifen, wenn ich dorthin zurückkehren kann, und es hat jetzt geklappt“, freut sich der 55-Jährige.

Nach 18 Jahren zurück in Gersthofen

Helmut Micklitz ist Augsburger. Bis zur 11. Klasse besuchte er dort das Holbein-Gymnasium. „Dann wechselte ich wegen des besseren Musikangebots an das Gymnasium bei St. Stephan. Nach dem Abitur studierte er an der Augsburger Uni Lehramt mit dem Hauptfach Musik. Nach Stationen als Lehramtsanwärter in Obergriesbach und Hollenbach im Landkreis Aichach-Friedberg trat er in Königsbrunn seine erste Lehrerstelle an. Danach wechselte er nach Thierhaupten wo er ein Jahr als Mobile Reserve in Gersthofen unterrichtete. Im Mai 2001 begann er als Schulleiter in Aystetten, wo er sechs Jahre blieb. Danach folgten neun Jahre in der Hammerschmiede sowie drei Jahre an der Luitpoldschule in Lechhausen.

Als zum Schuljahresende der bisherige Schulleiter Ulrich Hierdeis von Gersthofen an die Akademie in Dillingen wechselte, ergriff Helmut Micklitz die Gelegenheit und bewarb sich für die Pestalozzischule. Dass Hierdeis ebenfalls den Schwerpunkt Musik hatte, half sicher bei seiner Auswahl für Gersthofen. Hier ist Micklitz neben seinem Kollegium derzeit für rund 400 Mädchen und Jungen zuständig – mit steigender Prognose für die nächsten Jahre.

Er unterrichtet auch selbst

Der „Neue“ unterrichtet auch selbst. Allerdings in diesem Schuljahr noch keine Musik, weil der Stundenplan bereits weit vorgeschritten war und dies nicht zuließ. „Aber in Zukunft soll die Musik wieder einen größeren Stellenwert einnehmen.

Micklitz lebt mit seiner Frau und seinem zehnjährigen Sohn in Derching. Früher spielte er in der Formation „Gentlemen Brass“ und half in dieser Zeit auch immer wieder bei den legendären Lechtown Kneeoilers aus.

Schon jetzt hat er sich für seinen neuen Wirkungskreis einiges vorgenommen. „Mittelfristig möchte ich die Bläserklasse stärken und auch wieder einen Schulchor gründen.“ Das hat seinen Grund: „Denn Musik befördert wie kaum ein anderes Fach das soziale Lernen: Ich muss auf die anderen hören, man kommt nur gemeinsam zum Erfolg und nicht, wenn man sich auf Kosten anderer in den Vordergrund drängt“, ist Micklitz überzeugt.

Weitergeführt wird auch die Digitalisierung, die sein Vorgänger schon vorangetrieben und mit zahlreichen Projekten, zum Beispiel eine digitale Schnitzeljagd für Kinder durch das Ballonmuseum, den Buben und Mädchen nahegebracht hat. „Wir haben hier ein hervorragendes Team, das am Puls der Zeit ist, diese Arbeit werden wir weiterführen.“

Ins Leben rufen wird Micklitz auch eine Arbeitsgruppe Schach: „Das habe ich schon an anderen Schulen angeboten.“ Denn hier komme es nicht aufs Glück an, sondern auf vorausschauendes Denken, um zu gewinnen. So möchte er noch in diesem Schuljahr die Augsburger Schachmeisterschaft der Schulen, die er bisher ausgerichtet hat, in Gersthofen veranstalten.

Ein Bienenstock im Gersthofer Schulhof?

Ein großes Steckenpferd will Helmut Micklitz in den Unterricht einfließen lassen. „Ich bin leidenschaftlicher Imker.“ So soll der Schulgarten nachhaltig und bienenfreundlich umgestaltet werden. Mithilfe eines Bienenvolks sollen die Kinder mehr über das Leben der Insekten und die Zusammenhänge der Natur am praktischen Beispiel lernen.

Und weil in den nächsten Jahren eine Erweiterung der Pestalozzischule ansteht, hat er bereist mit Bürgermeister Michael Wörle Kontakt aufgenommen.

Themen folgen