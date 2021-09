Fußball-Elferkette

14:35 Uhr

Täfertingens „Linde“ steht wie eine Eiche

Plus Was Michael Lindermayr, der Kapitän des TSV Täfertingen, nach dem Ende seiner Fußball-Karriere für Pläne hat, verrät er im Interview

Von Oliver Reiser

„Es hat etwas gefehlt. Die Gesellschaft, dass man unter die Leute kommt, sich mit Freunden trifft und austauscht.“ Für Michael Lindermayr, den Kapitän des TSV Täfertingen, ist es mehr oder weniger egal, dass er am Ende der abgebrochenen Corona-Saison absteigen musste und statt in der Kreisliga nun in der Kreisklasse spielt. Er ist froh, dass er wieder seinem Hobby nachgehen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

