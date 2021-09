Gablingen

Auch nach der offiziellen Schließung wird im Impfzentrum Gablingen geimpft

Das Impfzentrum in Gablingen schließt Ende September. Bereits vereinbarte Zweitimpfungen werden dort unter der Woche aber weiter vorgenommen.

Bereits vereinbarte Termine für die Zweitimpfung am Impfzentrum in Gablingen werden eingehalten - außer am Wochenende.

Das stationäre Impfzentrum des Landkreises Augsburg stellt in Gablingen-Siedlung zum 30. September seinen regulären Betrieb ein (wir berichteten bereits). Nun stellt das Landratsamt Augsburg klar: Bereits für Oktober vereinbarte Zweitimpftermine werden allerdings von Montag bis Freitag weiterhin vor Ort durchgeführt. Personen, deren Zweitimpftermin auf ein Wochenende fällt, würden bezüglich einer Terminverschiebung direkt kontaktiert, versichert die Behörde. (AZ)

