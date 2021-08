Edeka-Markt in Gablingen macht dicht

Plus Nach der Schließung der Metzgerei ist der Edeka-Markt am östlichen Ortsrand Gablingens der letzte Nahversorger der Gemeinde. Nun wird auch er geschlossen.

Wahrlich nicht mit Läden für die tägliche Versorgung gesegnet ist die Gemeinde Gablingen. So wurde bereits die Metzgerei Pest im Jahr 2016 geschlossen, und auch die Filiale der Kreissparkasse Augsburg machte vor zwei Jahren dicht. Nur nach intensiven Verhandlungen konnte erreicht werden, dass wenigstens ein Bankautomat beim Rathaus aufgestellt wurde. Bald schließt nun auch ein weiterer Nahversorger in der Gemeinde seine Pforten. Das sind die Gründe.