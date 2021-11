Gablingen

vor 32 Min.

Gablingen will Raser und Falschparker stärker verfolgen

Plus Raser müssen jetzt in Gablingen aufpassen. Das gab Bürgermeisterin Karina Ruf im Gemeinderat bekannt. Wie das organisiert wird.

Von Andreas Alt

Wer in Gablingen schnell fahren will, muss sich in Acht nehmen: Nicht nur wurden die Strafen für Fehlverhalten im Straßenverkehr seit Dienstag bundesweit verschärft: Es wird also teurer. Laut Bürgermeisterin Karina Ruf ( CSU) wird zudem ab sofort die kommunale Verkehrsüberwachung tätig. Sie ahndet sowohl Tempoüberschreitungen als auch falsch geparkte Autos. Doch es gab noch andere Themen in der Sitzung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen