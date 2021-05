Gablingen/Stettenhofen

19:55 Uhr

Dramatische Szenen: Dieser Mann wird in einer Tankstelle zum Lebensretter

Michael Schalk hat in einer Tankstelle in Stettenhofen einem Mann mit Mund-zu-Mund-Beatmung das Leben gerettet. Bereits vor einem Jahr hat er die Christophorus-Medaille erhalten.

Plus Michael Schalk aus Gablingen will seine Tankrechnung bezahlen, als ein Kunde vor ihm zusammenbricht. Er rettet dem Mann das Leben. Es ist bereits seine zweite Lebensrettung.

Von Matthias Schalla

Es waren dramatische Szenen, die sich an diesem Sonntag im April in einer Tankstelle in Stettenhofen abgespielt haben. Michael Schalk hatte gerade sein Auto vollgetankt und wollte an der Kasse zahlen. Plötzlich bemerkte er, dass sich ein Kunde vor ihm merkwürdig verhält. "Ich fragte ihn, was mit ihm los sei", erinnert er sich. Im gleichen Moment stieß der etwa 40-jährige Mann ein Schrei aus und fiel zu Boden. Schalk ahnte, was nun passiert und dass schnelles Handeln erforderlich ist.

