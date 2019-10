vor 50 Min.

Gablingen ein gefährliches Pflaster?

Filialschließung: Banken ernten Spott und Kritik

Mit scharfer Kritik hat der Augsburger CSU-Politiker Peter Schwab auf die Entscheidung von VR-Bank und Kreissparkasse reagiert, in Gablingen künftig Bargeld nur noch über einen Automaten abzugeben, der sich in einem Supermarkt befindet und nur zu dessen Öffnungszeiten zugänglich ist. Was Schwab aufstößt, ist die Aussage der Banken, einen rund um die Uhr zugänglichen Automaten außerhalb von Gebäuden aufzustellen scheitere an Sicherheitsbedenken (wir berichteten).

Der Polizeibeamte Schwab, zugleich Bezirksvorsitzender des Arbeitskreises Polizei der CSU, findet diese Aussage ziemlich daneben. Er schreibt in einer Stellungnahme an unsere Zeitung: „Es darf meiner Meinung nach nicht sein, dass man aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus auf die angeblich fehlende Sicherheit hinweist, mit der Angst der Bürger spielt und hierbei von eigenen knallharten unternehmerischen Entscheidungen ablenkt.“

Darum geht es: Gablingen wird nach dem Ende der Geschäftsstelle von VR-Bank und Sparkasse keine Bankfiliale und auch keinen Geldautomaten mehr im Ortszentrum bekommen. Nachdem der Mietvertrag nicht verlängert wurde, wird seit April ein neuer Standort diskutiert. Mittlerweile haben sich die Geldhäuser entschieden.

Als Alternative wird ein Geldautomat in der Edeka-Filiale am Ortseingang aufgebaut. Für Überweisungen soll es einen Briefkasten geben, Kontoauszüge werden Gablinger Bankkunden in Zukunft online einsehen oder per Post anfordern müssen.

Die Gablinger Gemeinderäte reagierten in ihrer jüngsten Sitzung auf diese Entwicklung mit deutlichem Missfallen – das Echo in den sozialen Netzwerken fällt ganz ähnlich aus. Auf der Facebook-Seite unserer Zeitung (Augsburger Landbote) wird über den Wechsel zu Direktbanken diskutiert, die von vorneherein keine Filialen haben. Eine Nutzerin greift auch das Argument der Sicherheitsbedenken auf und kommentiert sarkastisch: „Weltweit gibt es Outdoorautomaten. Aber Gablingen scheint ein derart gefährliches Pflaster zu sein, dass es unverantwortlich scheint.“ (cf)

