Bei Porsche in Gersthofen wird alles eine Nummer größer

Plus Jörg Seitz hat keine Angst vor dem Niedergang der deutschen Autoindustrie. Er baut in Gersthofen ein neues Porsche Zentrum, doppelt so groß wie das aktuelle.

Von Marco Keitel

Der Automobil-Unternehmer Jörg Seitz ist optimistisch, was die Zukunft deutscher Autos angeht: "Wenn ich sehe, was wir nach wie vor verkaufen, habe ich keine Angst." Sportwagenliebhaber aus der Region Augsburg haben deshalb bald eine größere Auswahl. Im Porsche Zentrum in Gersthofen können sie auf der Ausstellungsfläche kommendes Jahr 20 Autos der Luxusmarke näher begutachten, statt wie bisher neun. Seit 2007 gibt es Porsche in Gersthofen. Direkt neben dem aktuellen Autohaus soll bis Oktober 2022 ein neues entstehen – mit 13.000 Quadratmetern mehr als doppelt so groß wie das alte. Am Freitag war der Spatenstich.

