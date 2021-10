Gersthofen

vor 49 Min.

Edita Gruberovás allerletzter Liederabend begeisterte das Publikum in Gersthofen

Plus Sie war eine der ganz großen Jahrhundertsängerinnen: Am Montag ist Edita Gruberová gestorben. Was den Weltstar mit Gersthofen verbindet.

Von Gerald Lindner

Sie konnte höchste Töne singen wie keine Zweite und war als Koloratursopran wegen ihrer Technik und ihrer musikalischen und darstellerischen Ausdruckskraft jahrzehntelang an allen großen Opernhäusern der Welt gefragt. Am Montag ist Edita Gruberová mit 74 Jahren an ihrem Wohnsitz in der Schweiz gestorben. Vor knapp zwei Jahren, am 20. Dezember 2019, gab sie im Zuge ihrer Abschiedstournee einen Lieder- und Arienabend in der Stadthalle Gersthofen. Ein Anlass, der sich am Ende auch für ihr Leben als ein besonderer erwies.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

