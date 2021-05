Gersthofen

Gersthofen sucht Bewerber für neue Carsharing-Plätze

Carsharing wie hier in Neusäß, gibt es ebenfalls bereits in Gersthofen. Die Stadt will jetzt weitere Plätze dafür einrichten.

Plus Weniger Autos auf der Straße - das will die Stadt Gersthofen schaffen. Nun will sie auf öffentlichem Grund Carsharing-Plätze einführen. Wo, steht bereits fest.

Von Gerald Lindner

Zugeparkte Straßen sind auch in Gersthofen ein typischer Anblick. Nun soll ein kleiner Schritt unternommen werden, die Zahl der Autos zu reduzieren. Deswegen will die Stadt auf öffentlichem Grund ab 1. Juli insgesamt vier feste Carsharing-Plätze (Mobilitätspunkte) vergeben. Interessierte Unternehmen, welche entsprechende Autos zur Verfügung stellen, werden per Ausschreibung gesucht. Die Anforderungen sind allerdings streng.

