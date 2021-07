Gersthofens Freie Wähler ziehen positive Bilanz der letzten Jahre

Plus Bilanz über die Arbeit der vergangenen Monate zogen die Freien Wähler in Gersthofen. Und diese fiel nach der Corona-Pause durchaus positiv aus.

Zum ersten Mal seit den Monaten der Corona-Pause fand im gutbesuchten Trachtenheim an der Siedlerstraße eine Mitgliederversammlung der Freien Wähler Gersthofen statt. Warum der Vorsitzende Reinhold Dempf ein positives Fazit nicht nur der Arbeit im Kommunalwahlkampf 2020 zog.