Gersthofen

vor 52 Min.

Kommt der "Brandner Kaspar" im Sommer nach Gersthofen zurück?

Plus Bisher hat Corona dem Gersthofer Kulturprogramm einen Schlag versetzt. Dennoch wird derzeit für den Sommer geplant. Doch zunächst hat der Kulturreferent ein Anliegen.

Von Gerald Lindner

Zwar fiel das Kulturprogramm in Gersthofen coronabedingt in den ersten fünf Monaten dieses Jahres komplett flach, und auch jetzt liegt wegen der steigenden Inzidenzen über allen Plänen und Veranstaltungen eine Ungewissheit. Trotzdem arbeitet derzeit im Rathaus ein Team an möglichen Projekten und Veranstaltungen für einen Kultursommer 2022. Und mehrere Ideen sind schon vorhanden. Doch zunächst machte Kulturamtsleiter Uwe Wagner eine Ansage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

