Kripo ermittelt wegen Graffiti in Gersthofen

Ein Unbekannter beschmiert eine Imbissbude in Gersthofen mit diffamierenden Sprüchen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Erneut hat ein Schmierfink in Gersthofen sein Unwesen getrieben. Der Täter verunstaltete eine Schaufensterscheibe und die Außenwand einer Imbissbude in der Augsburger Straße in Gersthofen.

An dem Lokal sprühte der Unbekannte mehrere diffamierende Graffitis unter anderem mit den Schriftzügen "ACAB" (All Cops are Bastards) und "Gammelfleisch" an. Passiert ist die Tat laut Polizei bereits vor einer Woche am Freitag zwischen 0.00 und 9.00 Uhr. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise insbesondere zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen im genannten Zeitraum unter der Rufnummer 0821/323-3810. (thia)