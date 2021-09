Nassen Beton geladen: Transporter auf B17 bei Gersthofen ist völlig überladen

Mit einem völlig überladenen Transporter ist ein Mann auf der B17 bei Gersthofen unterwegs. Die Polizei staunt nicht schlecht, als sie die Ladung sieht.

Das war eindeutig zu viel für einen Kleintransporter: Auf der B17 bei Gersthofen, Fahrtrichtung Norden, stoppte die Polizei am Donnerstag gegen 8 Uhr einen 39-jähriger Transporterfahrer. Schon von außen war zu sehen, dass der Wagen völlig überladen war. Laut Polizei waren die Reifen an der Hinterachse fast platt und die Blattfedern bereits in den negativen Bereich durchgedrückt.

Kein Wunder, denn wie sich herausstellte, hatte der 39-Jährige nassen Beton auf die Ladefläche geladen. Der Transporter war laut Polizei um rund 85 Prozent überladen, die durchgedrückte Hinterachse sogar um rund 128 Prozent (zulässige Achslast: 2100 Kilo, tatsächliche Achslast: 4790 Kilo). Der Mann musste die Ladung auf ein geeigneteres Fahrzeug umladen und muss nun mit einem Bußgeld von rund 700 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen, teilt die Polizei mit. (kinp)