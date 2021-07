Gersthofen

17:38 Uhr

Sie haben das Abitur in Gersthofen trotz schwieriger Umstände geschafft

Plus Trotz Pandemie geschafft: 83 Schülerinnen und Schüler des Gersthofer Paul-Klee-Gymnasiums erhielten ihr Abiturzeugnis. Warum nicht alles nach Plan ablief.

Von Laura Gastl

"Abidemie" am Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen: Drei Schüler schließen mit einem Traumschnitt von 1,0 ab und dies trotz der erschwerten Umstände, welche die Corona-Pandemie in den letzten Monaten bereitet hatten. In der Sporthalle der Schule wurden insgesamt 83 Abiturientinnen und Abiturienten entlassen. Die Verabschiedung verlief allerdings nicht ganz wie ursprünglich geplant.

