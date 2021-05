Gersthofen

12:25 Uhr

Unerwartete Hilfe für die Helfer in Gersthofen

Vor der Bushaltestelle an der Strasserkreuzung hatte sich ein großer See gebildet. Die Feuerwehr Gersthofen erhielt spontan und kostenlos Hilfe von einer Rohrsanierungsfirma aus Todtenweis.

Von Oliver Reiser

Die Feuerwehr ist normalerweise als Freund und Helfer in der Not bekannt. Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen erhielten am Pfingstsamstag unerwartete Hilfe. Sie waren gerade damit beschäftigt, den Abwasserschacht an der Bushaltestelle vor der Strasserkreuzung wieder gangbar zu machen, weil sich dort aufgrund der ausgiebigen Regenfälle in der vergangenen Nacht eine riesige Pfütze gebildet hatte. Passanten sprachen schon von einem kleinen See.

