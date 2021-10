Weil Ersatzteile fehlen: Gersthofer Hallenbad macht eine Woche lang dicht

Eigentlich wird das Gersthofer Hallenbad im Sommer für die neue Saison hergerichtet. Doch die Corona-Pandemie brachte die Pläne durcheinander. Jetzt muss es wieder schließen.

Wenn im Sommer das Gersthofer Freibad die Gäste in Scharen anzieht, werden im Hallenbad, das dann geschlossen ist, notwendige Revisionsarbeiten durchgeführt. So soll die Wiedereröffnung im Herbst reibungslos vonstatten gehen. In diesem Jahr machte die Corona-Pandemie allerdings einen Strich durch die Rechnung. Der Materialmangel macht inzwischen vor Gersthofen auch nicht Halt. Nun muss das Hallenbad während seiner Saison geschlossen werden. Warum das der Stadt einige Unannehmlichkeiten beschert.

"Heuer waren bei den Revisionsarbeiten die Lüftungsanlagen des Hallenbads dran", erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Bernhard Schinzel auf Anfrage unserer Redaktion. "Die von uns beauftragte Fachfirma war da und hat bereits mit der Revision angefangen." Allerdings machten die Mitarbeiter auch deutlich, dass für zwei der insgesamt drei Lüftungsanlagen keine Ersatzteile vorrätig seien. "Deswegen wurde die Revision nach einiger Zeit abgebrochen, bevor wir das Hallenbad wieder in Betrieb genommen haben", so Schinzel weiter.

Engpässe bei der Elektrotechnik im Hallenbad Gersthofen

Betroffen seien alle Bereiche des Bads, für die Elektrotechnik, Chips, Transformatoren oder Steuerungssysteme erforderlich sind. Diese kommen in der Regel aus Asien. Und in China wurde vielfach die Produktion solcher Ersatzteile Corona-bedingt zurückgefahren oder gar gestoppt. "Es gibt derzeit keine Ersatzteile." Weil im Hallenbad die komplette Lüftungsanlage abgebaut werden müsse, um die neuen Bestandteile einzubauen, sei es nicht möglich gewesen, die Arbeiten in mehreren kleineren Etappen vorzunehmen. "Deswegen müssen wir das Bad jetzt vom Dienstag, 2. November, bis voraussichtlich zum Mittwoch, 10. November, komplett schließen."

Bis dahin erwarte die Fachfirma, dass das Schiff aus Fernost, das die benötigten Ersatzteile für die Lüftungsanlagen an Bord hat, in einem europäischen Hafen angekommen ist. Wenigstens müsse die Stadt nicht fürchten, dass die Teile jetzt aufgrund der derzeitigen großen Lieferschwierigkeiten und der großen Nachfrage teurer werden. "Die waren ja schon bestellt, bevor die Lieferungen ausgefallen sind." Immerhin muss die Stadt bereits jetzt rund 80.000 Euro für die Revisionsarbeiten ausgeben.

Verspätung auch bei Ladesäulen in Gersthofen

Dieselbe Sorge plagt die Stadtwerke laut Bernhard Schinzel auch bei anderen Einrichtungen in Gersthofen: "Das geht uns im Wasserwerk ebenso. Für alles was mit Elektrotechnik oder Chips verbunden ist, sind derzeit keine Ersatzteile lieferbar."

Ein weiteres Beispiel: Die neuen Ladesäulen für Elektroautos in der Rathaustiefgarage, konnten erst eineinhalb Monate später in Betrieb genommen werden, weil ein spezieller Schalter, der für die ordentliche Funktion erforderlich ist, nicht lieferbar war. Insgesamt wurden 13 Wallboxen in der Rathaustiefgarage installiert, zwölf arbeiten mit AC (Wechselstrom) mit jeweils bis zu 22 Kilowatt-Leistung sowie eine DC-(Gleichstrom)-Wallbox mit bis zu 25 Kilowatt-Leistung. Diese Leistung bringt unterm Strich einen bis zu zehnmal schnelleren Ladevorgang im Vergleich zum klassischen Laden an der Haushaltssteckdose.

Gersthofer Bad schließt vom 2. bis 10. November

Doch nicht nur bei der Elektronik läuft die Lieferung schleppend. "Die Tiefbaufirmen sind derzeit voll bis obenhin mit Aufträgen", erklärt Schinzel. Es sei derzeit daher schwer, überhaupt Firmen neu zu engagieren. "Im Moment bekommen wir von den Betrieben bestenfalls Grobangebote, weil sie nicht wissen, wann sie entsprechende Ersatzteile bekommen und wie teuer diese dann sein werden."

Das Problem im Hallenbad bedeute einen deutlichen Mehraufwand. "Wir versuchen nicht ohne Grund, solche Arbeiten außerhalb des laufenden Betriebs anzusetzen." Darum müssen die Gersthofer Schwimmerinnen und Schwimmer vom 2. bis zum 10. November verzichten oder auf andere Bäder im Umland ausweichen. Das sei umso unangenehmer, weil wegen der Corona-Regeln und des schlechten Sommers schon die Freibadsaison sehr schlecht verlaufen sei.