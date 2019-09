19:43 Uhr

Gersthofen bekommt noch dieses Jahr das 360-Euro-Abo

Ab Samstag wird das neue Angebot für die Gersthofer Bürger vermarktet. Wer schnell ist, bekommt Rabatt.

Von Gerald Lindner

Für weniger als einen Euro am Tag nach Augsburg und zurückfahren – das können die Gersthofer ab 1. November. Denn dann startet das 360-Euro-Abo. Die statt beginnt am Samstag auf der Gersthofer Gewerbeschau Giga mit der Vermarktung.

Das Umweltticket gibt’s in zwei Varianten: Wer nur die Busse innerhalb des Gersthofer Stadtgebiets nutzt, zahlt künftig nur 240 Euro, wer ins Netz der Stadtwerke Augsburg fährt, zahlt eben 60 Euro im Abonnement.

„Doch dazu müssen erst die Aboverträge neu abgeschlossen werden“, betont Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle. Kunden der Verkehrsbetriebe, die bereits ein Abonnement haben, werden angeschrieben und bekommen ein Antragsformular zugeschickt.

Wer schnell ist, bekommt einen Monat gutgeschrieben

„Neukunden können diese Anträge bei der Gewerbeausstellung Giga am Samstag und Sonntag, 21./22. September holen“, so Wörle weiter. Sowohl die Gersthofer Verkehrsgesellschaft GVG als auch die Stadtwerke Augsburg haben jeweils einen Stand auf der Gewerbeschau. Die Anträge müssen jeweils bis spätestens am 10. eines Monats abgegeben werden, wenn die Vergünstigung schon im kommenden Monat beginnen soll. „Die Bearbeitungszeit dauert so lange“, sagt Wörle. Und: Wer noch bis spätestens zum 31. Dezember ein Abonnement abschließt, erhält am Ende des Jahres 2020 zusätzlich einen Monat gutgeschrieben.

