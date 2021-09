Autofahrer streifen sich auf der B300 bei Gessertshausen mit den Spiegeln

Zwischen Gessertshausen und Dierdorf kommt es am Sonntag zu einer Streifkollision zwischen einem VW und einem Ford Transit.

Zwei entgegenkommende Autofahrer sind am Sonntag auf der B300 mit ihren Außenspiegeln hängengeblieben.

Der 39-jährige VW-Fahrer war um 12.30 Uhr von Gessertshausen in Richtung Diedorf unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang kam ihm ein 49-Jähriger in seinem Ford Transit entgegen. Dabei streiften sich laut Polizei die jeweils linken Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1000 Euro. (thia)