Unfall beim Aussteigen in Gessertshausen

Als er aus seinem Auto aussteigen will, übersieht ein 57-Jähriger ein vorbeikommendes Fahrzeug. Es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall beim Aussteigen ist es am Mittwoch gegen 8.45 Uhr in Gessertshausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 57-Jähriger in der Hauptstraße aus seinem VW Golf aussteigen. Beim Öffnen der Fahrertür übersah er offenbar einen vorbeifahrenden Nissan samt Anhänger. Die Tür verhakte sich an der Bordwand des Anhängers. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. (kinp)