23.10.2020

Glastür in der Langweider Schule eingetreten

Bei einer Rangelei hat ein Jugendlicher in der Mittelschule in Langweid eine Glastür eingetreten.

Bei einer Rangelei hat ein Jugendlicher eine Glastür in der Schule in Langweid eingetreten.

Von Gunter Oley

Mehrere Jugendliche sind am Mittwochabend in den Fahrradkeller der Mittelschule in Langweid gelangt. Das hat nach Angaben der Polizei ein Zeuge bemerkt.

Er beobachtete außerdem gegen 18.30 Uhr, dass es unter den Jugendlichen zu einer Rangelei kam. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung trat einer der jungen Männer mit dem Fuß gegen eine Tür, deren Glas dabei zu Bruch ging.

Wie die bislang unbekannten Jugendlichen in den Fahrradkeller gelangten, ist noch nicht klar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. (gol)

Themen folgen