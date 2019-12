10.12.2019

Gleichgewicht von Männern und Frauen

SPD Gablingen nominiert ihre Kandidaten für den Gemeinderat

In einer öffentlichen Mitgliederversammlung hat die Gablinger SPD ihre Gemeinderatskandidaten für die Kommunalwahl am 15. März nominiert. Der Ortsvorsitzende Walter Trettwer freute sich, dass mit je sechs Frauen und Männern die Parität in der Kandidatenliste erreicht wurde. Es gelang auch eine Mischung von Jüngeren und Älteren sowie ein breites Spektrum in den Berufen. Die Spitzenkandidaten sind die Rechtsanwältin Silke Haarmann aus Lützelburg und der Bauingenieur Helmut Grieshaber aus Gablingen Siedlung.

Mit dem Slogan „Neues denken – neues Denken“ strebt die Gablinger SPD eine Erneuerung der Personen und Themen in der Gablinger Kommunalpolitik an. Das Wahlprogramm mit unterschiedlichen Schwerpunkten wurde bereits erarbeitet.

Angestrebt wird das Modell „Gemeinwohl-Ökonomie“ in der Kommune. Es handelt sich dabei um ein ethisches Wirtschaftsmodell zur Ergänzung der sozialen Marktwirtschaft. Nicht Gewinnmaximierung, sondern das Wohl von Mensch und Umwelt sollen oberstes Ziel des Wirtschaftens sein. Werte wie ökologische Nachhaltigkeit, bürgerliche Mitbestimmung und Transparenz erhalten dabei eine größere Bedeutung. Auch bezahlbarer Wohnraum und die Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude sind den Kandidaten wichtige Anliegen.

Die Gablinger SPD geht mit der Kandidatenliste und den erarbeiteten Sachthemen zuversichtlich in die Kommunalwahl. Falls doch noch ein Kandidat für die Bürgermeisterwahl gewonnen werden kann, gibt es dafür eine weitere Nominierungsversammlung. (AL)

Themen folgen