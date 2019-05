vor 39 Min.

Große Augen, Trommeln und Spaß

Der ghanaische Autor Patrick Addai ist zu Gast in den Schulen in Zusmarshausen und Dinkelscherben. Eine besondere Begegnung – nicht nur für die Kinder

Patrick Addai machte Station im Zusamtal. Kinder aus den Schulen in Dinkelscherben und Zusmarshausen hatten jeweils die Gelegenheit, den ghanaischen Autor Patrick Addai hautnah zu erleben. „Ich werde euch nicht einfach nur vorlesen, ihr alle werdet mitmachen. Zusammen wollen wir klatschen, singen und zum Schluss sogar tanzen.“ Mit diesen Worten nahm er die Kinder sofort mit auf die Reise in seine Welt.

Die Kinder staunten, als Addai ihnen erzählte, dass es in vielen Orten in Afrika überhaupt keinen elektrischen Strom und demzufolge auch kein Fernsehen gebe. „Ich kannte als Kind kein Fernsehen, aber wir hatten dafür unsere Oma. Sie wurde 107 Jahre alt und hat uns viele Geschichten erzählt, einige von ihnen habe ich in meinen Büchern aufgeschrieben“, erzählte der Autor. In verschiedene Rollen schlüpfte der Autor zum Beispiel bei „Soll ich einen Elefanten heiraten, fragte der Frosch“: Mit großen Augen, typischer Gestik und Mimik mit Herumhüpfen und Gestampfe imitierte er sowohl Frosch als auch Dickhäuter leicht erkennbar, wobei er seine begeisterten Zuhörer aktiv mit einbezog.

Ständig forderte er die Kinder auf, rhythmisch mitzuklatschen, während er den Takt auf der Buschtrommel vorgab. Oder er fragte laut bei den Kindern nach. „Wie viele Jahre muss der Frosch durch den Fluss schwimmen?“, worauf ihm ein lautes vielstimmiges „drei Jahre“ entgegenschallte. Am Schluss wollte er von den Anwesenden wissen, wie man wohl das Tier nennt, das den Kopf vom Frosch und den Körper vom Elefanten hat. Den Adler aus „Ein Adler bleibt immer ein Adler“ und den Esel aus seinem neuesten Buch „Sprich endlich mit mir, Esel“ erweckte Addai ebenfalls und lautstark zum Leben, bevor er abschließend mit den Kindern in einer Schlange um die Stuhlreihen tanzte. Das Vergnügen war dabei offensichtlich auf beiden Seiten.

Der Persönlichkeit und dem schauspielerischen Talent Addais konnten sich auch die anwesenden Erwachsenen nicht entziehen. So waren auch die Bürgermeister der beiden Marktgemeinden Edgar Kalb und Bernhard Uhl, die jeweils bei einer der Mitmachlesungen dabei waren, voll des Lobes für den Autor.

Patrick Addai folgte einer Einladung der Gemeindebüchereien Dinkelscherben und Zusmarshausen. Seit 28 Jahren lebt Patrick Addai, der zum Volk der Ashanti gehört, in Österreich, hat dort Volkswirtschaft, Soziologie und Politologie studiert. Er hat mittlerweile 15, zum Teil preisgekrönte Bücher geschrieben. Er engagiert sich als Botschafter der Welthungerhilfe und mit dem Erlös seiner Bücher und hält Vorträge als Schul-„Hebamme“ in seiner Heimat. (AL)

