13:49 Uhr

Großer Rettungseinsatz in Steppach: 70-jähriger Mann tot

Am Samstagmittag fand in Steppach ein großer Rettungseinsatz in der Flurstraße statt.

Plus Nach Steppach in die Flurstraße wurden am Samstag Rettungskräfte gerufen, um die Wohnung eines Mannes zu öffnen, den die Angehörigen länger nicht erreichen konnten.

Von Angela David

Da befürchtet wurde, dass sich der 70-Jährige in einer medizinischen Notsituation in der Wohnung befindet, aber auf Klingeln nicht öffnete, versuchte die Freiwillige Feuerwehr Steppach zunächst, über den Balkon im ersten Stock hinein zu gelangen. Dafür bahnten sich die Rettungskräfte einen Weg durch die Hecke im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses und legten eine Leiter an. Auch über die Nachbarwohnung wurde versucht, zu dem Mann zu gelangen.

Am Samstagmittag fand in Steppach ein großer Rettungseinsatz in der Flurstraße statt. Bild: Angela David

Kripo hat die Ermittlungen übernommen

Auch Notarzt und Polizei waren vor Ort.Letztlich öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür und fand den leblosen Mann. Nach Angaben der Polizei hat dann die Kriminalpolizei den Fall übernommen, weil die Todesursache unklar ist. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Lesen Sie dazu auch:

Zwei Autos in Steppach von Unbekannten zerkratzt

Passanten verwechseln Baustelle in Steppach mit Impfzentrum

Themen folgen