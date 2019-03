vor 33 Min.

Haben kleine Wahllokale ausgedient?

In Dinkelscherben wird überlegt, die Stimmbezirke neu einzuteilen. Das hätte weitreichende Folgen.

Von Maximilian Czysz

Werden in Zukunft kleinere Wahllokale in Dinkelscherben zusammengeschlossen? Hintergrund der Frage sind die Probleme, die es bei der Landtags- und Bezirkstagswahl im vergangenen Jahr gab. Die Helfer im Pfarrzentrum, die die Briefwahl auszählten, waren überlastet. Erst kurz vor Mitternacht war Schluss für sie – eine Situation, die sich nicht wiederholen soll. Die Lösung könnte eine Neuaufteilung der Stimmbezirke sein. Demnach könnte es bei gleiche Helferanzahl mehr Briefwahllokale geben – und weniger kleine Wahllokale. Doch das sorgt für Diskussionen.

Gemeinderat Albert Zott (CSU) warnte vor dem möglichen Aufschrei: „Das ist so, wie wenn einem Ortsteil ein Feuerwehrwagen weggenommen wird.“ Sein Kollege Tobias Mayr sah in den Überlegungen weniger das Problem der beschnittenen Eigenständigkeit. „Es handelt sich doch um ein organisatorisches Problem, das sich lösen lässt“, sagte er. Und: „Ich konnte es aber anfangs gar nicht nachvollziehen. Bei aller Politikverdrossenheit will der Markt Lokale schließen?“ Er warnte vor einem Schnellschuss und wollte wissen, warum die Briefwahl nicht auch in Wahllokalen ausgezählt werden könnte, in denen die Arbeit frühzeitig erledigt ist. Kurzum: Könnten die Helfer nicht später zusammengefasst werden? Stefan Rittel (UWG) formulierte es anders: „Können die Helfer nicht auf die Reise gehen?“

Bürgermeister Edgar Kalb war skeptisch: „Das könnte ein Chaos geben, weil die Abläufe ganz anders sind.“ Der Geschäftsleiter des Marktes, Konrad Ruhland, erklärte: Die Vorbereitungen bei Briefwahl würden schon früher beginnen mit dem Öffnen der großen Umschläge und der Prüfung. Er sagte: „Da ist Vorsicht geboten. Sonst kommt es zum Super-Gau und dann muss bei einem Fehler nachts um 2 Uhr nachgezählt werden.“

Ob ein angedachter Wahlhelfer-Austausch möglich ist, weiß das Landratsamt in Augsburg. Hier die wichtigsten Fragen zum Thema, aufgehängt an der bevorstehenden Europawahl am Sonntag, 26. Mai:

Ist ein Wahlhelfer an ein bestimmtes Wahllokal gebunden?

Jeder Wahlhelfer wird für ein bestimmtes Wahllokal eingeteilt. Idealerweise, aber nicht zwingend, sollen sie möglichst aus dem Kreis der Wahlberechtigten des jeweiligen Wahlbezirks berufen werden. Der Vorteil: Wer sich vor Ort auskennt und auch gegebenenfalls die Wähler kennt, kann Komplikationen bei der Vorbereitung der Wahl und der Stimmabgabe vermeiden.

Kann ein Wahlhelfer das Wahllokal wechseln? Kann er beispielsweise nach der regulären Auszählung von Wahllokal A ins Wahllokal B fahren und dort helfen?

Grundsätzlich gilt: Das Wahlgesetz verbietet es, in mehr als einem Wahlorgan Mitglied zu sein. Für jeden Wahlbezirk ist ein Wahlvorsteher und ein Stellvertreter zu ernennen und ein Wahlvorstand (bestehend aus weiteren drei bis sieben Beisitzern) zu bilden. Ein Wahlvorstand darf also nicht gleichzeitig für mehrere Stimmbezirke tätig werden. Ebenso darf ein Wahlvorstand nicht auch die Aufgaben eines Briefwahlvorstands (zum Beispiel zeitlich hintereinander) wahrnehmen. Weil das Wahlergebnis unverzüglich nach Schließung der Wahllokale festgestellt werden muss, ist es nicht zulässig, dass zwei Wahlämter nebeneinander ausgeübt werden. Es wäre jedoch denkbar, dass Mitglieder des Wahlvorstandes eines kleineren Urnenwahllokales nach der Auszählung als Hilfskräfte zur Ermittlung des Wahlergebnisses eines Briefwahlbezirks hinzugezogen werden. Aber: Hilfskräfte üben formal kein Wahlehrenamt aus.

Was können Hilfskräfte leisten?

Sie können nach Auskunft des Landratsamts zum Beispiel zur Stimmzettelausgabe oder zum Sortieren und Zählen der Stimmen eingesetzt werden. Da sie aber nicht Mitglied des Wahlvorstands sind, dürfen sie bei Entscheidungen des Wahlvorstands (etwa über die Gültigkeit von nicht eindeutig gekennzeichneten Stimmzetteln oder die Zurückweisung von nicht ordnungsgemäßen Wahlbriefen) nicht mitwirken.

Der Marktgemeinderat will in der nächsten Sitzung entscheiden, ob die Stimmbezirke neu aufgeteilt werden.

