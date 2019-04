Handarbeit oder Kran? So werden die Maibäume aufgestellt

Plus Die ersten Maibäume stehen schon. Worauf es dabei ankommt, erklären die freiwilligen Helfer. Ein Zeitraffer-Video zeigt den Aufbau im Schnelldurchlauf.

Es ist Samstagvormittag, das Wetter ist unbeständig angekündigt, aber die Maibaumfreunde in Horgau haben Glück: Wenigstens während dem Aufrichten des Baumes beliebt es trocken. Stefan Hartmann, Manuel Goldau, Patrick Sedlak und Paul Unger stehen an einer von zwei Stützen der höchsten von fünf „Scheeren“, die in Horgau zum Aufstellen des Maibaums verwendet werden. Jedes Mal wenn Andreas Vogg „Hau-Ruck“ ruft, wuchten sie mit etwa 30 weiteren Helfern den Baum etwas weiter hoch. Eine anstrengende Arbeit, aber in Horgau haben sich die Maibaumfreunde bewusst für diese Art des Aufstellens entschieden.

Am Abend zuvor in Herbertshofen: Das, wofür die Maibaumfreunde in Horgau etwa eineinhalb Stunden brauchen, passiert in dem Ort im nördlichen Landkreis in etwa drei Minuten. Das haben die Ortsvereine in Herbertshofen vor allem dem Bagger von Anton Eberle zu verdanken. Der Chef eines lokalen Unternehmens sitzt selbst am Steuer seines Baggers und blickt konzentriert Richtung Girpel – der Spitze des Maibaums. Immer wieder verscheucht er Helfer, die unter dem Maibaum durchlaufen oder stehen bleiben.

Mit jedem „Hau-Ruck“ ein Stückchen weiter

Bevor der Baum aufgestellt werden kann, bedarf es in beiden Orten einiger Vorbereitungen. Auch in Horgau wird der Baum die ersten Meter von einem Traktor angehoben. Außerdem befestigen die Maibaumfreunde ein Séil auf halber Höhe am Stahlseil und legen es um einen Baum am Rand des Parkplatzes des Hotels Platzer. Das Seil ist doppelt abgesichert, von einer Kettenwinde und einem Flaschenzug, an dessen Ende elf jüngere und ältere Helfer stehen und mit jedem „Hau-Ruck“ ein Stückchen weiter anziehen.

In Horgau wird der Maibaum bis heute nach alter Tradition mit Muskelkraft aufgestellt.

Auch der Baum in Herbertshofen wird von zwei Seiten mit Seilen abgesichert, während ihn Anton Eberle in die Senkrechte zieht. Das untere Ende wurde schon vorher in einer Stahlfassung verankert. Wichtig sei es jetzt, nicht ruckartig zu ziehen, besonders da der Baum schon drei Jahre alt ist, weiß Eberle. Er selbst hat fünf Jahre Erfahrung im Maibaumaufstellen und sitzt seit 30 Jahren auf dem Bagger. Langsam fährt Eberle rückwärts, trotzdem schwankt der Girpel für Laien bedrohlich im auffrischenden Wind. Anton Kraus, der Sprecher der Ortsvereine in Herbertshofen, beruhigt. Der Girpel sei sicher mit dem Stamm der 20-Meter-Fichte verbunden. „Außerdem ist er dieses Jahr auch zwei Meter kürzer als letztes“, sagt er.

40 Meter hoher Maibaum

Der Baum in Horgau ist etwa 40 Meter hoch und schwankt beim Aufstellen entsprechend. Sorgen scheint sich aber niemand wirklich zu machen. Andreas Vogg erklärt: „Bei uns ist die Grube das wichtigste für die Sicherheit.“ Von Anfang an liegt das untere Ende des Maibaums in einer rechteckigen Grube, die wie eine Rampe bis zu zwei Meter in die Tiefe führt. „Der Baum kann also nur mit einem Spielraum von etwa einem Meter fallen“, erklärt Vogg. Am Horgauer Maibaum ist noch kein Schmuck angebracht. Auch die kunstvollen Schnitzereien sind zu ihrem Schutz unter einer Plane versteckt. Für das nachträgliche Schmücken ist ein Kletterseil an dem Baum befestigt. Am heutigen Montag geht es für die Maibaumfreunde in Horgau weiter: Die Tafeln und Kränze wird ein Helfer im Klettergurt anbringen.

Der Maibaum in Herbertshofen ist schon geschmückt, als er aufgestellt wird. Seit 13 Jahren seien an ihrem Maibaum die Innungswappen zu sehen, erklärt Johann Deisenhofer, der Vorsitzende der Feuerwehr. Für die Zukunft habe er sich vorgenommen, die Motive zu digitalisieren und auf Kunststoffplatten zu drucken. „Die sind langlebiger und leichter“, erklärt er. Auch in erbertshofen gibt es Überlegungen, den Maibaum wieder auf die traditionelle Art aufzustellen. Deisenhofer und Kraus erinnern sich noch, dass der Baum früher im alten Dorfkern noch per Hand und Seilwinde aufgerichtet wurde. Allerdings meint Kraus: „Wir können das hier heute kaum mehr verantworten.“

Aufstellen ohne Hilfe von Maschinen

Den Grund, dass man den Maibaum in Horgau ohne die Hilfe von Maschinen aufstellt, erklärt Andreas Vogg, als der Baum senkrecht steht. Vor über 20 Jahren habe man mit einem Autokran probiert. „Beim letzten Mal waren wir dann nur fünf bis sechs Leute, haben ihn aufgestellt, etwas getrunken und sind dann nach Hause gegangen“, erinnert er sich.

Nach dieser ernüchternden Erfahrung beschlossen die Maibaumfreunde, es wieder auf die traditionelle Art zu versuchen. Und es funktionierte: „Schon beim ersten Mal waren wir viele Freiwillige und es hat riesen Spaß gemacht“, so Vogg. Die vier jungen Männer von der höchsten Schere stimmen ihm zu. „Es geht uns einfach um Brauchtum, Gemeinschaft, die Sprüche und die Brotzeit danach“, erklärt Stefan Hartmann.

Das haben die beiden Orte gemeinsam: Nach getaner Arbeit gibt es eine Brotzeit. Für die Maibaumfreunde ist das die Maifeier. Auch die Vertreter der Herbertshofer Ortsvereine ziehen nach getaner Arbeit weiter. Allerdings sind sie nicht ganz unter sich. Sie schulden einer jungen Truppe aus Ehingen-Ortlfingen eine Brotzeit. Die Gruppe hatten den Maibaum im Vorfeld gestohlen und erst zum Aufstelltermin wieder zurückgebracht.

