vor 39 Min.

Handtasche und Geldbeutel gestohlen: Polizei sucht nach Dieb im Bereich Meitingen

Zwei Frauen wurden in kürzester Zeit in Meitingen und Herbertshofen bestohlen. Beide ließen ihre Handtasche nur kurz außer Acht.

Schon wieder ist einer Frau der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen worden. Diesmal schlug ein Dieb am Donnerstag in einem Discounter in der Herbertshofer Ulrichstraße zu. Laut Polizei ließ eine 69-Jährige ihre Handtasche, die sie im Einkaufswagen ablegte, einen Moment außer Acht. Der Dieb griff in die Handtasche und entwendete den Geldbeutel der Frau. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 200 Euro geschätzt.

Handtasche auf dem Friedhof gestohlen

Bereits am Mittwoch stahl ein Unbekannter die Handtasche einer 78-Jährigen in Meitingen. Sie ließ ihre Tasche auf dem Friedhof an der Planiastraße kurz aus den Augen. Der Schaden in diesem Fall beläuft sich laut Polizei auf etwa 50 Euro. (kinp)

