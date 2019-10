00:32 Uhr

Hennes Ruißing zeigt seine Landschaften

Ausstellung in Zusmarshausen

Immer wieder bietet das Museum Zusmarshausen Kunstausstellungen an. Die neue Schau „Hennes Ruißing – Landschaft“ wird am Freitag, 18. Oktober, um 19 Uhr eröffnet. Zur Einführung findet ein Künstlergespräch statt. Der 1951 in Augsburg geborene Ruißing studierte von 1973 bis 1979 Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in München. Seit dem Abschluss des Studiums ist er als freischaffender Künstler tätig. Von 1985 bis 2016 war er außerdem Kunsterzieher am Gymnasium bei St. Stephan, Augsburg.

Das Werk Hennes Ruißings beschäftigt sich mit den klassischen Sujets der Malerei, nämlich dem Stillleben, dem Porträt und der Landschaft. Die Natur ist der Ausgangspunkt, um die malerische Wahrheit der Dinge zu erforschen.

Mit sicherem Pinselstrich wird das Motiv aus der Farbe heraus geboren, um dann auf der Leinwand ein Eigenleben zu führen. Ruißing ist einer der wenigen Maler, die das „Malerauge“ noch haben. (lig)

Vom 20. Oktober bis zum 17. November jeweils am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. An den Sonntagen, 27. Oktober sowie 3. und 17. November ist der Künstler anwesend.

Themen folgen