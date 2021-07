Das weiß Wikipedia nicht: In Heretsried war ein Bär unterwegs

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Online-Lexikon die Orte im Kreis Augsburg? Dieser Frage gehen wir in unserer Serie nach.

Wikipedia kennt, wie immer, die Fakten. Das Online-Lexikon weiß, dass in Heretsried rund 1000 Menschen leben, dass die Gemeinde "15 Kilometer nordwestlich von Augsburg im Holzwinkel des Naturparks Augsburg-Westliche Wälder" liegt. Und, dass sie zur Verwaltungsgemeinschaft Welden gehört. Einen Bären erwähnt der Eintrag nicht.