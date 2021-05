Transporterfahrer schleudert in Heretsried gegen eine Laterne

Ein 24-Jähriger ist auf der Augsburger Straße bei nasser Fahrbahn viel zu schnell unterwegs. Angezeigt wird er zudem wegen eines weiteren Vergehens.

Zu schnell und ohne einen gültigen Führerschein ist ein 24-Jähriger am Mittwoch in Heretsried ins Schleudern geraten. Die Fahrt endete schließlich an einer Straßenlaterne.

Nach Auskunft der Polizei war der junge Mann um 19.30 Uhr viel zu schnell mit seinem Kleintransporter auf der Augsburger Straße in Heretsried unterwegs. Auf der nassen Straße kam er ins Schleudern und prallte in einer lang gezogenen Linkskurve kurz vor dem Ortsausgang gegen eine Straßenlaterne. Bei dem Unfall zog er sich eine Prellung unterhalb des linken Auges zu. Er kam vorsorglich zur Untersuchung in die Uniklinik nach Augsburg. Am Fahrzeug entstand nur leichter Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Den 24-jährigen Serben erwartet zudem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Wie die Beamten feststellten, hat es der Mann, der bereits seit August 2020 in Deutschland lebt, versäumt, seinen serbischen Führerschein auf eine deutsche Erlaubnis umschreiben zu lassen. (thia)