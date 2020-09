vor 18 Min.

Im Langweider Lechmuseum hat das Augsburger Welterbe seinen Ursprung

Plus Das Lechmuseum in Langweid hat die pandemiebedingte Pause für eine Aktualisierung von Ausstellung und Buch genutzt. Im Mittelpunkt steht dabei das Unesco-Weltkulturerbe. Was Besucher und Leser erwarten können.

Von Tobias Schertler

Weltkulturerbezentrum. Diese Bezeichnung verleiht Martin Kluger dem Lechmuseum in Langweid. Aus gutem Grund: „Es ist der einzige Ort, an dem man so viel über die Geschichte des Lechs erfahren kann.“ Und damit auch auch über das Unesco-Welterbe, mit dem sich Augsburg seit gut einem Jahr schmücken darf. Wie der Autor des Buchs „Der Lech“ erzählt, hat die Bewerbung Augsburgs für das Unesco-Welterbe ihren Ursprung in Langweid. Denn durch Arbeiten für das Museum sei die Idee einer Bewerbung entstanden. Das Wasserkraftwerk ist nun eine von 22 Welterbestätten. Jetzt wurden die Ausstellung im Museum und das dazugehörige Taschenbuch aktualisiert.

Autor Martin Kluger hat sein Buch „Der Lech“ aktualisiert. Bild: Andreas Lode

Das sei aufgrund der Auszeichnung ohnehin geplant gewesen, für die passende Gelegenheit sorgte die Coronapandemie. Denn während das Museum für Besucher geschlossen hatte, wurde hinter den Kulissen fleißig gearbeitet.

Der Fokus liegt auf dem Unesco-Welterbe

So handelt die Ausstellung zwar immer noch unter anderem von der Macht der Wasserkraft, nun aber mit einer neuen Gewichtung. Mehr Raum erhalten hat die Geschichte rund um das Unesco-Welterbe. Im zweiten Stock des Museums lassen sich Infotafeln dazu finden. Dort wird auch der Film zu Beginn einer jeden Führung gezeigt. Er wurde allerdings nicht verändert.

Martin Kluger ist mit der neuen Ausstellung zufrieden. „Die Besonderheit ist, dass man die Entwicklungsfortschritte der Wasserkraft sehr gut nachvollziehen kann.“ Besucher können sich nun jeden ersten Sonntag im Monat eigenständig auf die Spuren des Welterbes und des Lechs begeben.

Auch vor dem Museum gibt es Neuerungen

Nicht nur im, sondern auch vor dem Museum hat sich etwas getan. So wurde ein Wildbienenhotel aufgestellt, das auch schon bezogen ist. Ebenfalls neu ist ein Lesesteinhaufen, der Insekten oder Blindschleichen eine Heimat bieten soll. Das Reptilienhabitat ziehe auch andere Gäste an, wie Museumsführer Andreas Gulden erzählt. „Auch die Kinder sind begeistert davon und möchten die Tiere am liebsten immer gleich suchen. Da müssen wir dann ein wenig bremsen.“ An der stillgelegten Turbine entstand außerdem ein Lechflussbett. „Auch Flora und Fauna sollen erlebbar werden“, begründet Beate Weiser von den Lechwerken (LEW) die zusätzlichen Installationen.

LEW-Vorstandsmitglied Norbert Schürmann weist zusätzlich auf die Wichtigkeit des Wasserkraftwerks in Langweid hin. „Die Region wurde stark vom Lech geprägt. Er legte den Ursprung für die Industrialisierung, die Wasserkraft und die öffentliche Stromversorgung in der Region sowie für unser Unternehmen.“ Die Wasserkraft sei angesichts der Energiewende „zukunftsweisend.“ Der Energieversorger LEW ist Betreiber des Museums und Herausgeber des Buches.

Museumsführer Werner Schilberz zeigt, was man im Lechmuseum in Langweid alles ausprobieren kann. Bild: Andreas Lode Autor Kluger: "Das ist die Geschichte der kleinen Leute"

Das bietet ein eigenes Kapitel zum Welterbe. Auf zwölf Seiten werden dem Leser die Wasserkraftwerke in Meitingen, Gersthofen und eben Langweid nähergebracht. Laut Kluger sei das Buch bisher schon „fleißig bestellt worden.“ An den Öffnungstagen des Museums herrsche ebenso reger Andrang. Vor der Coronapandemie seien im Durchschnitt 150 Besucher gekommen, nach der Wiedereröffnung wäre diese Zahl gestiegen. Anfang September seien gar 350 Interessierte an einem Sonntag gekommen.

Zurück zu Autor Kluger. Der stellt nochmals die Besonderheit des Lechmuseums heraus. „Man sieht hier im Museum eine Wirtschaftsgeschichte von über 800 Jahren. Die handelt nicht von Päpsten oder Königen, sondern von einfachen Leuten.“

Öffnungszeiten: Jeden ersten Sonntag im Monat ist das Museum von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Führungen werden nicht angeboten. Der Eintritt ist frei.



Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen