vor 5 Min.

In Gersthofen gibt es ausgezeichneten frischen Fisch

Plus Die Fischabteilung des Selgros-Marktes gewinnt einen bekannten Branchenpreis. Was der Preis bedeutet und warum das Team ein Alleinstellungsmerkmal hat.

Von Tobias Karrer

Eine ganz besondere Ehrung durften jetzt die Vertreter der Frisch-Fisch-Abteilung des Selgros Großhandelsmarkts in Gersthofen auf der Fischmesse in Bremen entgegen nehmen. Die Fachzeitschrift „Fischmagazin“ zeichnete die Abteilung als „Beste Fischtheke im Cash and Carry Segment“ aus, also als herausragend im Großhandel.

Das Team und die Theke gibt es erst seit dem Umbau des Marktes 2013. Wo es frischen Fisch vorher nur auf Bestellung in Styroporboxen gab, stünden jetzt täglich etwa 150 Artikel zur Auswahl, lobt das Branchenmagazin. Höchste Auszeichnung für Gersthofer Fischtheke Auch Teamleiter und Fischsommelier Dennis Bauer freut sich über die Ehrung: „Für mein Team und mich bedeutet der Preis Anerkennung und Bestätigung unserer Arbeit.“ Er ergänzt: „Ohne mein Team wäre das nicht möglich gewesen.“ Der Seafood-Star ist in seinen Augen die höchste Auszeichnung der Fischbranche. Das motiviere natürlich, so weiterzumachen, wie bisher. Fischsommelier Dennis Bauer präsentiert einen Red Snapper. Bild: Tobias Karrer Dennis Bauer und sein Team haben sich ein klares Ziel gesetzt. „Im Gesamtdeutschen Vergleich essen wir hier im Süden am wenigsten Fisch“, erklärt er. Obwohl die Gründe dafür auf der Hand liegen, wollen sie nicht nur mit der Fischtheke daran etwas ändern. „Schon immer war es unser Ziel, den Kunden die Angst vor dem frischen Fisch zu nehmen“, sagt Bauer. Deshalb veranstaltet die Selgros-Fischabteilung regelmäßig Schulungen, Kochkurse und Verkostungen. „Wir machen das, weil es uns Spaß macht und nicht, weil es uns von oben vorgeschrieben wird“, betont der Fischsommelier aus Diedorf. Auch das Branchenmagazin erwähnt die vielen Aktionen der Fischabteilung in seiner Begründung für die Preisverleihung. Der Seafood Star war ein persönliches Ziel Den Seafood Star zu bekommen, war für Dennis Bauer auch ein persönliches Ziel. Nachdem er im Jahr 2018 die Ausbildung zum einzigen Fischsommelier der Region absolviert hatte (wir berichteten), suchte er nach einer neuen Herausforderung. Da er den Branchenpreis bereits kannte, war es naheliegend, sich zu bewerben. Es folgte das Ausfüllen eines langen Fragebogens, eine Präsentation voller Details zu Hygiene-Vorschriften, Verkaufszahlen, Angebot und Nachhaltigkeit, ein Fototermin mit dem ganzen Team und der Besuch eines Experten des Magazins. „Jetzt da wir gewonnen haben, weiß ich gar nicht, was ich mir als Nächstes vornehmen soll“, scherzt Bauer. Thunfisch wird in Deutschland immer beliebter. Doch damit steigt auch der Fangdruck. Kann man Thunfisch noch mit gutem Gewissen essen? Video: dpa Das „Fischmobil“ könnte in seinen Augen ein weiterer Grund für die Auszeichnung sein. Es sei ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der Gersthofer, sogar innerhalb der Großhandelskette. „Mir ist nicht bekannt, dass es so etwas in Deutschland noch einmal gibt“, sagt er. Mit dem Fischmobil von Landsberg bis Günzburg unterwegs Das „Fischmobil“ bringe die Theke zum Kunden. Es sei jede Woche unterwegs und verkaufe Fisch sozusagen frisch an der Restauranttüre. „Am Anfang sind wir aktiv auf Gastronomen zugegangen und einfach mal vorbeigefahren“, erklärt Bauer. Mittlerweile sei eine engagierte Mitarbeiterin mit dem Fischmobil jede Woche von Landsberg bis Günzburg unterwegs. Vorbestellungen sind möglich, aber nicht nötig und saisonale Produkte laut Bauer sowieso immer an Bord. Das Fischmobil ist auch den Experten vom Fischmagazin positiv aufgefallen. Das Highlight der Fischmesse am vergangenen Wochenende war natürlich die Preisverleihung. Allerdings war das Team von der Selgros-Fischtheke natürlich auch auf der Suche nach neuen Anregungen. „Wir haben dort einige neue Produkte kennengelernt. Veganen Fisch aus Maniokwurzeln zum Beispiel“, sagt Bauer. Außerdem sei der Ausflug eine tolle gemeinschaftliche Erfahrung für sein Team gewesen und er habe einige alte Bekannte aus der Sommelier-Schule getroffen. „Die Fischwelt ist nicht sehr groß“, schmunzelt er. Bauer will daran aber etwas ändern. Das könnte Sie ebenfalls interessieren: Arbeit in der Tiefkühltruhe

