31.12.2018

Känguru hüpft beim Titania über die Straße

Autofahrerin hat Beuteltier gesehen

Weiße Mäuse waren es nicht, die eine Autofahrerin am Sonntagmorgen in Neusäß ziemlich irritierten. Die Frau war gegen 6.30 Uhr auf dem Weg zu ihrer Arbeit, als vielmehr ein Känguru über die Straße gehüpft sein soll. Das australische Beuteltier sei auf der Nordumgehung aufgetaucht und habe dann kurz vor dem Erlebnisbad Titania die Fahrbahn gekreuzt und dann in den Büschen verschwunden.

Wie die Polizei in Gersthofen mitteilt, habe es sich nach Aussage der Frau um ein kleineres Tier gehandelt. Dass es sich um ein Känguru handelte, daran bestünden laut der Autofahrerin keinerlei Zweifel. Eine Suche der Polizei in der Umgebung nach dem Tier verlief bislang ohne Erfolg. Auch wurde bisher kein Känguru als vermisst gemeldet.

Hinweise auf das Tier nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)

