vor 34 Min.

Keime gefunden: Diedorfer müssen Wasser abkochen

Da im Trinkwasser coliforme Keime gefunden wurden, müssen die Bürger in Diedorf nun das Leitungswasser abkochen. Betroffen sind alle Ortsteile.

Bürger in Diedorf müssen das Trinkwasser abkochen. Das bestätigte die Polizei am Samstagnachmittag auf Nachfrage unserer Redaktion. Grund dafür sind coliforme Keime, die im Wasser nachgewiesen wurden. Betroffen sind alle Diedorfer Ortsteile.

Bürgermeister Peter Högg erklärte am Abend, dass zwar nur in einem Ortsteil ein Keim im Wasser gefunden wurde, in Absprache mit dem Gesundheitsamt aber vorsichtshalber aber in allen Teilen der Marktgemeinde das Trinkwasser abgekocht werden soll. Grund dafür ist, dass der Fehler im Wassernetz derzeit noch nicht genau lokalisiert werden kann. "Die Fehlersuche läuft bereits", sagt Högg, "wird sicher aber noch ein paar Tage dauern."

Bis dahin sollen die Bürger das Wasser, das zum Verzehr verwendet werden soll, abkochen. Darunter fällt Wasser zum Trinken, zur Zubereitung von Nahrung, zum Waschen von Obst und Gemüse, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden. Laut Gesundheitsamt sollte das Wasser mindestens einmal sprudelnd aufkochen und dann langsam zehn Minuten abkühlen.

Im Diedorfer Rathaus ist ein Krisenstab eingerichtet worden. Die Feuerwehr informierte die Bürger zudem über Lautsprecherdurchsagen. (AZ)

Themen Folgen