Für Familien bleibt es eine harte Zeit

Plus Trotz Corona-Pandemie gibt es keine Ausnahmen beim Besuch der Sprengelschule. Ist das gerecht?

Sollte in diesem Fall eine Befreiung vom Schulsprengel gewährt werden - oder wiegt das öffentliche Interesse höher? Das ist auch bei Vorlage der Fakten für den Laien schwer zu entscheiden. Was der Fall aus Neusäß jedoch exemplarisch zeigt: Bei Familien liegen die Nerven nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie blank. Und er zeigt, dass Kinder wirklich diejenigen sind, die besonders unter den Umständen leiden.