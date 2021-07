Kostenloser Eintritt ins Freibad hätte Symbolkraft

Plus Im Landkreis Augsburg dürfen nur in Kutzenhausen Kinder und Jugendliche in den Ferien kostenlos zum Schwimmen. Das ist schade. Ein Kommentar:

Moderate Preise an den Freibadkassen und organisierte Schwimmkurse sind das eine - kostenloser Eintritt für Kinder und Jugendliche ist aber etwas ganz anderes. Schade, dass die gute Idee der Stadt Augsburg allein in Kutzenhausen auf ähnliche Ansicht gestoßen ist. Denn dort will man nicht allein alle unter 18 wieder ins Wasser locken, man möchte Kindern und Jugendlichen auch einen geordneten Treffpunkt unter freiem Himmel bieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen