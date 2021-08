Stadt muss die Hand auf künftigem Bauland haben

Plus In Stadtbergen dürfen Ackerflächen künftig nur noch als Bauland ausgewiesen werden, wenn sie im städtischen Besitz sind.

Es dürfte die zurzeit beste Geldanlage überhaupt sein. Nicht ohne Grund werden Investitionen in Immobilien respektive in Baugrundstücke als "Betongold" bezeichnet. Wer heute in der glücklichen Lage ist, einen schon lange brach daliegenden Acker in attraktiver Lage zu besitzen, hat ausgesorgt. Vorausgesetzt, das Grundstück wird irgendwann einmal als Bauland ausgewiesen. Wer sich also in Geduld übt, wird mit einer astronomischen Rendite belohnt. Es bedarf nicht unbedingt einer Kristallkugel, um vorauszusagen, dass dies in den nächsten Jahren immer öfter und immer schneller passieren wird. Stadtbergen hat also gut daran getan, diesem schon jetzt einen Riegel vorzuschieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

