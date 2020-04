11:31 Uhr

Kunst: Wie Dinkelscherben zu einem Idyll der Malerei wird

Die Künstlerin Anna Stobitzer verewigte in diesem Bild ein Idyll an der Zusam. Welchen Ort in der Reischenau dieses Bild genau darstellen soll, gilt es noch herauszufinden.

Plus Der Heimatverein Reischenau konnte seine Sammlung an Gemälden ehemaliger Dinkelscherber Künstler erweitern. Was auf einer Ausstellung geplant ist.

In den vergangenen Monaten konnte das Team des Heimatvereins Gemälde von Malern aus der Reischenau erwerben. Neben Werken der Ettelrieder Malerfamilie Scherer gehören auch solche der Dinkelscherber Malerin Anna Stobitzer dazu. (Lesen Sie auch: Im Internet wird die ganze Stadt zum Kunstraum)

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Zu den Neuerwerbungen gehören zwei Porträts aus dem schwäbischen Raum. Joseph Scherer (1814-1891) malte das Paar auf die Deckel eines großen ledernen Bucheinbandes. Deutlich ist die Kleidung der damaligen Zeit zu erkennen. Durch seine genaue und detaillierte Arbeit sind Scherers Bilder wichtige Quellen in der Trachtenforschung. Zwei weitere Neuerwerbungen stammen aus dem Œuvre der Malerin Anna Stobitzer (1876-1948). Die beiden neu erworbenen Bilder zeigen den Kalvarienberg mit der Burgkapelle im Herbst sowie eine idyllische Situation an der Zusam. Freude über die Erweiterung des Museumsbestands Erfreut ist man beim Heimatverein Reischenau über eine Spende der Raiffeisenbank Augsburger Land West und der Filiale in Dinkelscherben. Mit 750 Euro unterstützt die Bank das Engagement des Heimatvereins beim Ausbau der Sammlung von Gemälden berühmter Dinkelscherber Künstler. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Vorsitzender Hermann Scherer und Filialleiter Martin Haslinger in Dinkelscherben freuen sich, zur Erweiterung des Museumsbestands beitragen zu können, auch wenn die traditionelle Scheckübergabe aufgrund der aktuellen Ausgangsbeschränkungen leider ausfallen musste. „Ausgaben entstehen für den Heimatverein aber nicht nur beim Ankauf von Bildern“, erklärt der Vereinsvorsitzende Christoph Lang. Gelegentlich seien nach dem Erwerb noch restauratorische Maßnahmen nötig – etwa das Reinigen eines Bildes oder die Reparatur eines Rahmens. Diese Ausgaben fielen auch bei Bildern an, die dem Heimatverein in Form von Schenkungen zugehen. Ehrenamtliche des Heimatvereins inventarisieren die Werke Im Museum werden die Bilder dann von den Ehrenamtlichen des Heimatvereins inventarisiert: Das Objekt wird fotografiert und gemessen, Angaben zu Motiv, Künstler und Erhaltungszustand werden in eine Datenbank eingetragen. Nicht alle Bilder würden jedoch dauerhaft ausgestellt. „Manche Werke werden oft nur im Rahmen von Sonderausstellungen gezeigt“, erklärt Lang. Eine solche Sonderausstellung sei beim Heimatverein Reischenau gerade in der Planungsphase. Im Herbst 2020 soll sich eine temporäre Schau mit Leben und Werk von Anna Stobitzer auseinandersetzen. Mit dabei werden natürlich auch die beiden letzten Neuerwerbungen sein. (mick) Die Künstler Joseph Scherer kam 1814 in Ettelried zur Welt. Mit Unterstützung des Freiherrn von Schnurbein besuchte er die Kunstschule in Augsburg und studierte an der Kunstakademie in München . Joseph Scherer malte Genrebilder, Fresken und Altarbilder, widmete sich aber hauptsächlich der Glasmalerei, die ihm Aufträge in Deutschland , Europa und Amerika verschaffte. Nach der Fertigstellung der ersten drei Glasfenster in der Stuttgarter Stiftskirche gründete er mit seinen Brüdern in München 1853 eine eigene Glasmalerwerkstatt, die er bis 1876 betrieb.

kam 1814 in zur Welt. Mit Unterstützung des Freiherrn von Schnurbein besuchte er die Kunstschule in und studierte an der Kunstakademie in . malte Genrebilder, Fresken und Altarbilder, widmete sich aber hauptsächlich der Glasmalerei, die ihm Aufträge in , und verschaffte. Nach der Fertigstellung der ersten drei Glasfenster in der Stuttgarter Stiftskirche gründete er mit seinen Brüdern in 1853 eine eigene Glasmalerwerkstatt, die er bis 1876 betrieb. Anna Stobitzer wurde in Harburg geboren und kam 1881 als Kind nach Dinkelscherben . Neben ihrem Beruf als Handarbeitslehrerin in Burtenbach widmete sie sich der Malerei. Ihre Ölgemälde zeigen vor allem Ansichten rund um Dinkelscherben . Neben dem künstlerischen Wert sind Anna Stobitzers Bilder einmalige Dokumente zum ehemaligen Aussehen des Ortes Dinkelscherben und seiner Umgebung. Ihre Werke sind heute noch in vielen Wohnzimmern und Stuben der Reischenau zu finden. Der Markt Dinkelscherben widmete ihr 2015 eine Straße. (mick) Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Lesen Sie auch: Von bizarr bis exzentrisch - Die verrücktesten Museen

Kulturschaffende kämpfen in der Corona-Krise ums Überleben

Themen folgen