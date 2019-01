vor 39 Min.

Kurzschluss lässt in Langweid die Lichter ausgehen

In Teilen der Gemeinde Langweid und des Markts Biberbach kam es am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr zu einem Stromausfall

Kurzschluss auf der 20-Kilovolt-Mittelspannungsleitung bei Achsheim trifft Haushalte in Teilen Langweids und Biberbach.

In Teilen der Gemeinde Langweid und des Markts Biberbach kam es am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr zu einem Stromausfall. Ursache des Ausfalls war nach Auskunft der Lechwerke ein Kurzschluss auf der 20-Kilovolt-Mittelspannungsleitung bei Achsheim. Wodurch dieser ausgelöst wurde, sei unklar.

Die diensthabenden Ingenieure in der rund um die Uhr besetzten Netzleitstelle in Augsburg begannen gemeinsam mit Kollegen der Betriebsstellen, die vor Ort im Einsatz waren, sofort mit der Wiederherstellung der Stromversorgung. Durch Umschaltungen auf andere Leitungen konnten die Haushalte nach und nach wieder mit Strom versorgt werden. Alle Haushalte waren nach etwa 20 Minuten wieder am Netz. (mcz)

Themen Folgen