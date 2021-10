Corona-Inzidenz im Augsburger Land ist erneut gestiegen

Nach dem Wochenende ist die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg erneut angestiegen. Und so sieht's bei den Nachbarlandkreisen aus.

Wieder angestiegen ist die Zahl der neu infizierten Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Augsburg. Meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag noch 80,1, kletterte die Zahl derjenigen, die sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner neu mit dem Corona-Virus angesteckt haben und gemeldet wurden, am Montag auf 84. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 64,7.

Corona-Inzidenz: Großes Spektrum in den Landkreisen

Und so sah die Lage am Montag in den Nachbarlandkreisen aus: Für den Kreis Aichach-Friedberg nannte das RKI am Montag einen Wert von 102,2 gegenüber 79,2 vom Wochenende. Im Kreis Dillingen sank die Inzidenz um zwei auf 70. Im Donau-Ries kletterte der Wert auf 87,8, im Landkreis Günzburg lag sie unverändert bei 53,4 und im Landkreis Landsberg sank sie auf 128,9. In der Stadt Augsburg stieg der Wert am Montag auf 111,9 Infizierte pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht weiter auf Grün. Es gilt nach wie vor die 3G-Regel. (AL)