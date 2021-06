Landkreis Augsburg

11.06.2021

Endlich Sommer im Augsburger Land: So geht's in die Freibäder

Plus Endlich wieder echtes Badewetter: Am Wochenende dürften die Freibäder im Landkreis Augsburg erstmals voller werden. So geht's zu den Tickets.

Gersthofen Im Landkreis ist die Gerfriedswelle das letzte Freibad, das 2021 in die Saison starten wird. Am Samstag, 12. Juni, soll es los gehen. Wie genau die Vorgaben für den Ticketerwerb dann sein werden, das steht noch nicht endgültig fest, so eine Sprecherin der Stadt.

