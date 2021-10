Seniorenberatung im Kreis Augsburg kommt aufs Land

Plus Zunächst werden drei Angebote im Süden, im Holzwinkel und im Raum Meitingen geschaffen: So sollen Senioren die Beratungsangebote leichter erreichen können.

Die Weichen sind gestellt. Für die Beratung von Senioren im Landkreis Augsburg soll es künftig zunächst drei dezentrale Anlaufstellen geben. Der Beirat für Soziales und Seniorenfragen hat sie unter insgesamt sechs Bewerbungen ausgewählt. Der Anstoß dazu war von der SPD im Kreistag gekommen.