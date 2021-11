Trotz Corona: Die Narren stehen in den Startlöchern

Plus Am 11.11. beginnt die Saison. Die Faschingsvereine trainieren, proben und schneidern schon fleißig. Nur planen können sie wegen steigender Infektionszahlen kaum.

Ein Fasching mit Hirn und Verstand soll es werden. Das lässt freilich nicht auf eine spaßfreie fünfte Jahreszeit schließen. Vielmehr hoffen die Faschingsgesellschaften im Landkreis Augsburg, dass die große Gaudi in Zeiten steigender Corona-Infektionszahlen überhaupt stattfinden kann. Am 11.11.2021 soll es wieder losgehen. Die Vorbereitungen laufen.