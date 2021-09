Landkreis Augsburg

Warum Kita-Plätze im Kreis Augsburg so rar sind - und es bleiben werden

Immer mehr Platz wird im Landkreis Augsburg für Krippen- und Kindergartenkinder benötigt. Ein weiteres Problem: Es fehlt an Fachpersonal.

Plus Das Kita-Jahr 2021/22 hat begonnen. Klar ist: Nicht alle Familien aus dem Landkreis Augsburg haben ihren Platz gefunden. Das liegt auch am Personalmangel. Wie es weitergehen könnte.

Von Jana Tallevi

Diese Situation ist unschön für Eltern und Verwaltung: Obwohl in Neusäß genügend Platz in den städtischen Krippen und Kindergärten ist und obwohl noch eine ganze Reihe von Familien auf der Warteliste steht, können nicht alle Kinder mit einem Platz versorgt werden. Der Grund: Es fehlt an Personal. Eine Situation, die relativ neu ist im Landkreis, bestätigt Günter Katheder-Göllner von der Fachstelle Jugendhilfeplanung im Landratsamt. Doch der Fachkräftemangel sei nicht das einzige Problem im Moment, macht er deutlich.

